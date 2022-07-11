Беззеркальная полнокадровая Sony Alpha a7R V выйдет осенью. Она может получить 90-мегапиксельный датчик

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Тематический ресурс Sonyalpharumors делится первыми подробностями о перспективной полнокадровой беззеркальной камере Alpha a7R V. По данным различных источников, такая модель должна выйти к октябрю текущего года. Премьера может состояться в августе или сентябре.

Ресурс также приводит «дикий слух» о том, что Alpha a7R V может получить новый датчик изображения разрешением 90 Мп. Больше никаких технических подробностей нет, но раз до анонса остается всего месяц-два, скоро должно появиться больше данных о камере.

Как бы то ни было, концепция Alpha a7R V не изменится – она будет компактной полнокадровой беззеркальной камерой, быстрой и с хорошими возможностями записи видео. Alpha a7R V должна сменить выпущенную в 2019 году Alpha a7R IV, но можно не сомневаться, что какое-то время эти модели будут продаваться параллельно.