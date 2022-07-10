Беззеркальная камера Fujifilm X-T3 снята с производства

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Судя по всему, Fujifilm сняла беззеркальную камеру X-T3 с производства. Она исчезла из каталогов американских ретейлеров B&H Photo и Adorama. И хотя камера все еще продается Amazon, ресурс FujiAddict указывает, что производство ее полностью прекращено.





За время анонса в сентябре 2018 года Fujifilm представила несколько версий камеры, в том числе с USB-зарядкой в прошлом году. Отмечается, что версии X-T3 со стандартной зарядкой исчезли из продажи в начале года, а сейчас исчезают из продажи и версии с USB-зарядкой.

Преемница X-T3, получившая логичное обозначение X-T4, вышла в 2020 году. В Сети ходят слухи, что скоро может состояться премьера новой камеры Fujifilm, и не исключено, что это будет X-T5.