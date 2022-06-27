Новости0

Безсонов: ВСУ за время спецоперации потеряли как минимум 50 тысяч человек убитыми

Безсонов: ВСУ за время спецоперации потеряли как минимум 50 тысяч человек убитыми
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украинская армия с начала российской спецоперации по освобождению Донбасса потеряла как минимум 50 тысяч человек личного состава, заявил первый замглавы министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинские войска несут огромные потери в живой силе и технике. Он добавил, что большая часть боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Ранее сообщалось, что союзные силы Народной милиции ЛНР и российских войск освободили Северодонецк. В настоящее время они успешно развивают наступление на Лисичанск, где находится группировка ВСУ численностью до 12 тысяч человек.

ВСУ ДНР Донбасс
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.