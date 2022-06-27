Безсонов: ВСУ за время спецоперации потеряли как минимум 50 тысяч человек убитыми

Украинская армия с начала российской спецоперации по освобождению Донбасса потеряла как минимум 50 тысяч человек личного состава, заявил первый замглавы министра информации ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, украинские войска несут огромные потери в живой силе и технике. Он добавил, что большая часть боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.
Ранее сообщалось, что союзные силы Народной милиции ЛНР и российских войск освободили Северодонецк. В настоящее время они успешно развивают наступление на Лисичанск, где находится группировка ВСУ численностью до 12 тысяч человек.