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Безсонов: ВСУ оставляет маячки для ракет на брошенной военной технике

Безсонов: ВСУ оставляет маячки для ракет на брошенной военной технике
Федеральное агентство новостей

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что служащие ВСУ перед отступлением устанавливают радиомаяки на брошенную военную технику.

По словам Безсонова, после подключения клемм к аккумулятору машины по месту нахождения брошенной техники вскоре наносится удар из украинской артиллерии. Это установили военные ВС РФ.

«Начали осматривать более-менее живые единицы трофейной техники, на шести из восьми установлен радиомаяк. Просьба к нашим бойцам быть крайне бдительными и учитывать этот факт», — рассказал Безсонов.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

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