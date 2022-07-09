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Безсонов: украинские войска совершили попытку прорыва на Угледарском направлении

Безсонов: украинские войска совершили попытку прорыва на Угледарском направлении
Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Подразделения ВСУ попытались совершить прорыв на Угледарском направлении в Донбассе, заявил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

В своем Telegram-канале он написал, что украинским войскам не удалось достичь поставленной цели. Их остановили военнослужащие Народной милиции ДНР.  По его словам, подразделения ВСУ понесли серьезные потери в живой силе.

Безсонов отметил, что по украинским войскам были нанесены артиллерийские удары. Он подчеркнул, что заметить накопление сил противника и скорректировать огонь по ним удалось благодаря БПЛА.

ВСУ ДНР народная милиция
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