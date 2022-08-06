Безсонов: союзные войска выбили ВСУ с позиций на юге Марьинки

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о массовом дезертирстве в трех бригадах ВСУ, которые базируются в Николаевской области. Из-за больших потерь солдаты отказываются продолжать сопротивление и бросают позиции.

Он отметил, что именно здесь ВСУ размещали артиллерию для последующих обстрелов жилых районов Донецка.

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск выбила подразделения Вооруженных сил Украины с позиций к югу от Марьинки, заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.