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Безсонов: союзные войска выбили ВСУ с позиций на юге Марьинки

Безсонов: союзные войска выбили ВСУ с позиций на юге Марьинки
Федеральное агентство новостей

Народная милиция ДНР при поддержке российских войск выбила подразделения Вооруженных сил Украины с позиций к югу от Марьинки, заявил заместитель министра информации республики Даниил Безсонов.

Он отметил, что именно здесь ВСУ размещали артиллерию для последующих обстрелов жилых районов Донецка.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о массовом дезертирстве в трех бригадах ВСУ, которые базируются в Николаевской области. Из-за больших потерь солдаты отказываются продолжать сопротивление и бросают позиции.

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