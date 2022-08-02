Безсонов: подразделения армии ДНР закрепились на юго-восточной окраине Песок

Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться, сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в личном Telegram-канале.
По словам Безсонова, солдаты ДНР приступили к процессу освобождения секторов. Слева от них 1-я Славянская бригада армии ДНР продолжает вытеснять противника с позиций под населенным пунктом Невельское.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния.
Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся точечно и исключительно по военным объектам Украины — мирному населению со стороны российских войск ничего не угрожает.