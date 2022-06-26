Безсонов: некомпетентность Зеленского помогает ВС РФ успешно выполнять задачи в ходе СВО

Вооруженные силы России более эффективно выполняют боевые задачи в ходе специальной операции на Украине благодаря некомпетентности президента страны Владимира Зеленского, заявил замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
По его словам, несмотря на то, что украинский лидер ничего не понимает в военном деле, он постоянно вмешивается в работу командования ВСУ со своими приказами и указаниями. За это, по словам донецкого политика, его на дух не переносят в армии, но в то же время это существенно облегчает работу ВС РФ и народных милиций ДНР и ЛНР.
«Если бы Зеленский не совал свой нос в военные дела, то, возможно, нам было бы сложнее», — отметил Безсонов.
При этом он добавил, что президента Украины не слушают и презирают не только командиры, но и рядовые солдаты ВСУ.