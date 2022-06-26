Безсонов: некомпетентность Зеленского помогает ВС РФ успешно выполнять задачи в ходе СВО

По его словам, несмотря на то, что украинский лидер ничего не понимает в военном деле, он постоянно вмешивается в работу командования ВСУ со своими приказами и указаниями. За это, по словам донецкого политика, его на дух не переносят в армии, но в то же время это существенно облегчает работу ВС РФ и народных милиций ДНР и ЛНР.