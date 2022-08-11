Безруков взял на себя оплату обучения во ВГИК нескольких студентов из Донбасса

Российский актер театра и кино Сергей Безруков принял решение оплатить учебу во ВГИК студентам из Донбасса. Артист является преподавателем в данном университете.
В текущем учебном году Безруков набрал две группы студентов. Одна из них полностью состоит из жителей Донбасса, которые и будут учиться за счет актера, пишет Telegram-канал «Донбасс решает».
«Это ребята из регионов, ребята, за которых я заплатил. Они все будут учиться бесплатно!» — поделился Безруков.
Как добавил актер, набранные студенты талантливы. Он также выразил надежду, что после обучения они отправятся на родину, где примут участие в возрождении культуры театра.