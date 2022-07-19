Безруков ответил шуткой о Есенине и березке на включение в список ЕС

Актер Сергей Безруков иронично отреагировал на включение в санкционный список Евросоюза, заявив, что будет «читать томик Есенина под березкой». Свои мысли по этому поводу артист опубликовал в Telegram.
Безруков констатировал, что русскую культуру нельзя отменить, она остается мировым достоянием.
Утром 19 июля стало известно, что Безрукова и Машкова включили в список ЕС. После этого, по словам актера, его телефон стал «разрываться» от входящих вызовов.
«Что сказать? Большое спасибо! Природная скромность никогда бы не позволила встать в один ряд с Чеховым и Чайковским. Теперь мы все под запретом! Русская культура — это мировое достояние. И если нужно отказаться от мировых гастролей и проектов, чтобы быть ее частью, — ок. Пойду возьму томик Есенина и сяду под березкой почитать», — сказал он.