Безруков и Машков вошли в новый санкционный список Евросоюза

Российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков могут войти в новый санкционный список Евросоюза. Данный факт подтверждает подготовленный западными политиками проект.
В новый санкционный список ЕС попали всего 48 человек, в том числе вице-премьер РФ, региональные политики и девять организаций. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Отметим, после начала специальной военной операции по защите Донбасса западные страны начали вводить санкционные меры против РФ. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике