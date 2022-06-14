Безрезультатные попытки: Хазин объяснил, зачем Джонсон добивается встречи с Путиным второй год подряд

По его мнению, наиболее вероятно подобные секторы будут сформированы вокруг России, Китая, Индии и Соединенных Штатов. А вот с Европой будет совершенно иная ситуации. Однако сохранение валютной зоны в ЕС возможно. Альтернативой в данном случае может выступить Британия, которая в финансовом плане не против подмять под себя не только соседей, но и другие страны континента.