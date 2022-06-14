Безрезультатные попытки: Хазин объяснил, зачем Джонсон добивается встречи с Путиным второй год подряд

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на протяжении двух лет безрезультатно старается встретиться с президентом России Владимиром Путиным для наиболее важного для Соединенного Королевства вопроса. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал экономист Михаил Хазин.
По словам эксперта, существовавшая на протяжении полувека мировая финансовая модель, основу которой составляет Лондон, в скором времени может кануть в Лету. Поэтому международному сообществу придется начать принципиально новый путь развития, отличительной особенностью которого станет появление в мире нескольких суверенных полюсов силы с независимыми валютными зонами, объяснил Хазин.
По его мнению, наиболее вероятно подобные секторы будут сформированы вокруг России, Китая, Индии и Соединенных Штатов. А вот с Европой будет совершенно иная ситуации. Однако сохранение валютной зоны в ЕС возможно. Альтернативой в данном случае может выступить Британия, которая в финансовом плане не против подмять под себя не только соседей, но и другие страны континента.
С решением данного вопроса премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уже второй год безуспешно пытается встретиться с президентом России Владимиром Путиным и добиться его поддержки.
Но, как отметил экономист, проблема Лондона заключается в том, что политический фактор не играет в его пользу. Дело в том, что власти Великобритании занимают крайне жесткую антироссийскую позицию и, судя по всему, менять ее не намерены.
Москва же, по словам Хазина, может пойти навстречу британскому руководству только в случае, если Джонсон признает причастность своих спецслужб ко всем международным скандалам последних лет, в которых обвиняют Россию.