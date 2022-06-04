«Безразлично, что есть, что нет»: россияне неоднозначно отреагировали на первое выступление Галкина в Израиле

Россияне неоднозначно отреагировали на прошедший в Израиле первый концерт Максима Галкина.
Так, в Сети появились комментарии на выступление Максима Галкина в Тель-Авиве. Это его первый концерт после того, как он покинул Россию в конце февраля. Юморист раньше отмечал, что в июне у него состоится тур по Израилю.
Мнение россиян от концерта разделилось, одним выступление понравилось, однако многие считают Галкина предателем, потому что он оставил свою родину в трудное для нее время, и концерт не может изменить негативное отношение к артисту.
«Жаль, что все так получилось, Максим талантливый в своей сфере. Но за слова, что он наговорил, ему придется ответить»;
«У Галкина пока есть работа и заработок. А вот возврата, скорее всего, не будет»;
«Ни злобы, ни радости. Это его жизнь, его выбор, его проблемы. Безразлично, что есть, что нет»;
«Израиль маленький. Каждый месяц на его концерты одна и та же публика ходить не будет», — прокомментировали пользователи Сети.
Ранее журналист, радиоведущий и блогер Михаил Шахназаров заявил, что юморист Максим Галкин думает только о деньгах, а не судьбе своей страны.