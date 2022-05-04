Безрамочный экран без вырезов, 120 Гц и ИК-порт. Новые изображения ZTE Axon 40

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Компания ZTE продолжает рассказывать об особенностях серии смартфонов ZTE Axon 40, которая будет представлена уже в следующий понедельник.

Первый тизер подтверждает, что серия ZTE Axon 40 будет оснащена инфракрасным датчиком, который позволяет управлять телевизорами и различной бытовой техникой.





Ранее сообщалось, что серия Axon 40 будет оснащена подэкранной камерой ZTE следующего поколения, которая позволяет отказаться от вырезов в экране. Новое изображение подтверждает, что серия Axon 40 будет оснащена AMOLED-дисплеями с частотой обновления изображения 120 Гц и частотой дискретизации касания 360 Гц.

ZTE Axon 40 Ultra станет флагманским смартфоном на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1. Устройство оснащено OLED-панелью с сильно изогнутыми краями и камерой под дисплеем для съёмки селфи. ZTE Axon 40 Pro тоже будет оснащён Snapdragon 8 Gen 1, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS3.1.

Презентация ZTE Axon 40 состоится 9 мая,