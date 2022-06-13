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Безработный петербуржец припугнул пистолетом сотрудника кафе «Шаверма» на Савушкина

Безработный петербуржец припугнул пистолетом сотрудника кафе «Шаверма» на Савушкина
pxhere.com

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину с пистолетом. Вооруженный гражданин напугал граждан в кафе «Шаверма» на улице Савушкина, сообщил сайт 78.ru.

Стражи порядка установили, что ночью в заведение вошел безработный гражданин 1990 года рождения. Он вытащил пистолет и заявил, что один из работников должен выйти с ним на улицу.

Позднее силовики установили, что у хулигана был при себе пневматический пистолет «Беретта».

Недавно в поселке Мосрентген произошел конфликт со стрельбой. Двух пострадавших доставили в больницу, сообщил сайт «360».

 

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