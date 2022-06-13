Безработный петербуржец припугнул пистолетом сотрудника кафе «Шаверма» на Савушкина

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину с пистолетом. Вооруженный гражданин напугал граждан в кафе «Шаверма» на улице Савушкина, сообщил сайт 78.ru.
Стражи порядка установили, что ночью в заведение вошел безработный гражданин 1990 года рождения. Он вытащил пистолет и заявил, что один из работников должен выйти с ним на улицу.
Позднее силовики установили, что у хулигана был при себе пневматический пистолет «Беретта».
Недавно в поселке Мосрентген произошел конфликт со стрельбой. Двух пострадавших доставили в больницу, сообщил сайт «360».