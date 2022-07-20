Безработный перерезал собеседнику горло «розочкой» от бутылки на Рубинштейна в Петербурге

По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 19 июля на улице Рубинштейна. После нападения молодой человек выжил, но ему потребовалась госпитализация. Сейчас пострадавший находится в Мариинской больнице, и его состояние оценивается как тяжелое.