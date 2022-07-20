Безработный перерезал собеседнику горло «розочкой» от бутылки на Рубинштейна в Петербурге

В Петербурге задержали 34-летнего безработного местного жителя, который едва не убил человека, перерезав ему горло «розочкой» от разбитой бутылки. Об этом рассказал РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел в ночь на 19 июля на улице Рубинштейна. После нападения молодой человек выжил, но ему потребовалась госпитализация. Сейчас пострадавший находится в Мариинской больнице, и его состояние оценивается как тяжелое.
Также сообщается, что против обидчика правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются.
Ранее в Сочи госпитализировали молодого человека, который заступился за сестер, раздававших раздавали фрукты отдыхающим на одном из городских пляжей. Его определили в реанимацию, сообщал «Царьград».