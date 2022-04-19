Безработный житель Подольска убил мать ударом ножа в сердце

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Житель подмосковного Подольска добровольно сдался полиции после убийства собственной матери. Мужчина зарезал родственницу утром 16 апреля.
Предварительно известно, что 36-летний житель вонзил нож в сердце 59-летней матери. Что подтолкнуло мужчину на убийство родственницы, остается неизвестным. Сейчас с ним работают следователи, передает телеканал РЕН ТВ.
Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, в последнее время был безработным. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали убийства.
В Кировской области 16-летний подросток убил четырехлетнюю сестру. Школьник также ранил семилетнюю родственницу, однако ей удалось выжить.
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