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    Безработный житель Подольска убил мать ударом ножа в сердце

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Безработный житель Подольска убил мать ударом ножа в сердце

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    pixabay.com/leo2014

    Житель подмосковного Подольска добровольно сдался полиции после убийства собственной матери. Мужчина зарезал родственницу утром 16 апреля.

    Предварительно известно, что 36-летний житель вонзил нож в сердце 59-летней матери. Что подтолкнуло мужчину на убийство родственницы, остается неизвестным. Сейчас с ним работают следователи, передает телеканал РЕН ТВ.

    Подозреваемый ранее не привлекался к уголовной ответственности, в последнее время был безработным. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали убийства.

    В Кировской области 16-летний подросток убил четырехлетнюю сестру. Школьник также ранил семилетнюю родственницу, однако ей удалось выжить.

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