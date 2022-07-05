Безпалько: Россия должна создать союз для влияния на международную повестку в Арктике

Когда Россию стараются вытеснить из Арктического региона, участие в работе Арктического совета становится все менее целесообразным. Решения в организации принимаются без участия Москвы и явно против ее интересов, указал корреспондент ИА REGNUM Богдан Безпалько.
По его словам, в таких условиях России и союзным ей странам, особенно обладающим арктическими амбициями, следует сформировать свой союз для воздействия на международную повестку в Арктическом регионе.
Такой державой могла бы стать КНР, считает эксперт. Китай обладает арктическими амбициями и заинтересован в Северном морском пути, в поставках энергоресурсов, редкоземельных металлов, другого и иного сырья, передает ИА REX.
Пекину выгодно, чтобы РФ была состоятельной в военном отношении, и чтобы под контроль стратегических противников Китая не перешел такой богатый и важный регион, объяснил Безпалько.