Безпалько обозначил единственный правильный шаг Зеленского после переговоров с РФ

Официальный Киев с подачи Запада готов превратить Украину в место кровопролития и не соглашается на требования России. Владимир Зеленский понимает, что в случае успешных переговоров его политической карьере наступит конец, именно поэтому диалог в Белоруссии не принес результатов, отметил политолог Богдан Безпалько в разговоре с «Народными Новостями».

Накануне, 28 февраля, в Белоруссии прошли переговоры российской и украинской делегаций. После президент Украины Владимир Зеленский заявил, что результат, на который рассчитывал Киев, не был достигнут. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, отвечая на вопрос о том, что могло не устроить украинскую сторону, подчеркнул, что практически «все». По его мнению, есть три главные причины, почему Зеленский отказывается от инициатив, выдвинутых Москвой.

«Я вообще считаю, что переговоры пока не имеют смысла, потому что Россия может требовать только капитуляции. Зеленский не пойдет на это. Во-первых, для него это будет означать политическую смерть. Во-вторых, его сейчас всячески приободряет Запад, желает превратить Украину в некое такое “месиво”, в котором Россия, как рассчитывает Запад, должна увязнуть», — рассказал политолог.

Картина переговорного процесса действительно кажется сложной — стороны подступают к нему с взаимоисключающими требованиями. Сам Зеленский не принял участия в переговорах, вероятно, опасаясь националистов.

«Может националистов своих опасается, которые будут кричать, что президент в такой момент покинул страну. Во-вторых, а смысл ехать? Россия продемонстрировала свою доброжелательность, но ее сначала восприняли как слабость», — пояснил Безпалько.

В заключение эксперт выразил уверенность в том, что у Зеленского остался только один выход.

«У него есть только один шанс — убежать за границу. Но пока западные партнеры убеждают его, что помогут», — добавил собеседник НН.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, РФ по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у России помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

Ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин в авторской колонке для ФАН подробно объяснил, что было сделано за пять дней военной спецоперации России на Украине.

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