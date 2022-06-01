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Беженцы с Украины при выселении из болгарского отеля измазали стену номера экскрементами

Беженцы с Украины при выселении из болгарского отеля измазали стену номера экскрементами
pixabay.com/PD

Болгарские гостиницы с конца февраля до настоящего момента принимали под опеку украинских беженцев, но те по-своему «отблагодарили» один из отелей за гостеприимство.

Вынужденным переселенцам с Украины бесплатно предоставляли номера и еду. Однако сейчас в Болгарии начинается курортный сезон, и отелям необходимо зарабатывать. Владельцы не хотят терять доход, поэтому было принято решение о выселении беженцев, которым давали достаточно времени, чтобы обзавестись работой и жильем.

«Но по собственной воле съезжать и начинать жить самостоятельно они не хотят, не зря же на море перебирались. Хотят только отдыхать!» — говорится в публикации в соцсети «ВКонтакте».

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Переселены с Украины в свою очередь «отблагодарили» один из болгарских отелей за гостеприимство нацистской надписью из экскрементов на стене номера. Такое поведение беженцев возмутило пользователей Сети.

«Украинцы оставили “кучу” благодарностей за болгарское гостеприимство», — написал один из юзеров.

Другие добавили, что «украинские лозунги только такими чернилами и писать», «украинцы раскрыли свою суть», и назвали случившееся «поступком настоящих животных». Многие выразили грусть, что люди так ответили приютившим их владельцам отелей.

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