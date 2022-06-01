Беженцы с Украины при выселении из болгарского отеля измазали стену номера экскрементами

Вынужденным переселенцам с Украины бесплатно предоставляли номера и еду. Однако сейчас в Болгарии начинается курортный сезон, и отелям необходимо зарабатывать. Владельцы не хотят терять доход, поэтому было принято решение о выселении беженцев, которым давали достаточно времени, чтобы обзавестись работой и жильем.