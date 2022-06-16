Беженцам уготовили незавидную судьбу: Ковитиди развеяла миф о радушном европейском гостеприимстве

Ковитиди отметила, что Европа устала от беженцев и, не стесняясь, показывает указала им на дверь. Так, с 1 июня этого года не только в Польше, но и в Швейцарии, Германии и Чехии, отменен для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте. Помимо этого, власти Польши с 1 июля повсеместно прекратят выплачивать мигрантам пособия, согласованное с ЕС.