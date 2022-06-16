Пресс-служба Европейского союза поддержки Украины сообщила, что с 1 июня отменен бесплатный проезд на общественном транспорте для украинских беженцев в Германии, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии. Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди рассказала «Народным Новостям», что европейские страны больше не намерены содержать украинцев, терпение государств подошло к концу.
Ковитиди отметила, что Европа устала от беженцев и, не стесняясь, показывает указала им на дверь. Так, с 1 июня этого года не только в Польше, но и в Швейцарии, Германии и Чехии, отменен для украинских беженцев бесплатный проезд в общественном транспорте. Помимо этого, власти Польши с 1 июля повсеместно прекратят выплачивать мигрантам пособия, согласованное с ЕС.
«Варшава больше не будет ежедневно платить 40 злотых — это примерно 600 рублей каждому беженцу, надеясь, что они либо вернуться на Украину, либо начнут работать на Польшу.», — отметила политик.
По словам сенатора, больше не хотят терпеть украинских беженцев и в Болгарии. Согласно заявлению, опубликованному руководителем Государственного агентства по делам беженцев Марианы Тошевой, украинцы настаивают на том, чтобы размещение было «на первой линии черноморских курортов, чтобы в ежедневное меню дважды в неделю было включено мясо, а в санитарных узлах были фены».
«Болгария, осознав ситуацию, больше не желает терять деньги с началом курортного сезона, стала активно выселять, громко возмущающихся украинских беженцев из прибрежных отелей. Непонятное Болгарии поведение украинских беженцев, привело к тому, что правительство решило отказаться от Программы перемещения переселенцев вглубь страны, разместив беженцев с Украины в специализированных буферных центрах, условия проживания в которых близки к спартанским. Колонна автобусов с беженцами, выезжающих из Болгарии, рушит мифы украинцев о радушном европейском гостеприимстве», — сообщила Ковитиди.
Политик объяснила, что жалобы на украинских беженцев поступают также и от Латвии. Страна сообщает ЕС, что не в состоянии бесплатно прокормить мигрантов. При этом страны начинают требовать от Брюсселя финансовой поддержки для содержания Украинцев.
«Украина вообще очень дорого стоит Евросоюзу. Так, Польша уверена, что за пригретых украинских беженцев, ЕС обязан выплатить ей не миллионы, а миллиарды евро. Очевидно, что если удовлетворить все непомерно большие аппетиты спасателей Украины, провальный американский проект «Антирусская Украина» просто на просто, развалит ЕС», — подытожила наша собеседница.
Беженцы из Украины в Европе продолжают вести себя по-хамски в отношении местных жителей и портят имущество приютивших их людей. Так, в немецком городе Вульфен беженцы решили сжечь российский флаг, находящийся в здании. При этом весь дом, который им предоставили немцы, сгорел дотла.