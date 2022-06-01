Беженцам с Украины отвечают насмешками и сарказмом при обращении в госорганы Испании

Украинские беженцы начали массово жаловаться на поведение органов власти Испании, которые встречают вынужденных переселенцев насмешками и саркастическими выражениями.
Пытаясь оформить необходимые документы в европейской стране, лишенным крова украинцам приходится выслушивать колкости и издевательства в свой адрес, передает Федерально агентство новостей. Беженцам, которые пытаются возмутиться подобному пренебрежению со стороны испанцев, предлагают покинуть страну и найти более вежливое место, «если здесь что-то не устраивает». Вынужденные переселенцы оставили многочисленные жалобы волонтерам в специальных чатах.
Менее 7% из почти 50 тыс. беженцев, которые прибыли в Испанию за все время проведения специальной операции России на Украине, смогли найти работу. Министерство по вопросам интеграции, социальной защиты и миграции государства сообщил, что одним из основных барьеров для украинцев стала проблема незнания языка.
Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в очередной раз обратил внимание, что НАТО является оборонительной стороной, передает телеканал «360». Министр отметил, что Североатлантический альянс не собирается предлагать членство Украине.