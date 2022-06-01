Беженцам с Украины отвечают насмешками и сарказмом при обращении в госорганы Испании

Менее 7% из почти 50 тыс. беженцев, которые прибыли в Испанию за все время проведения специальной операции России на Украине, смогли найти работу. Министерство по вопросам интеграции, социальной защиты и миграции государства сообщил, что одним из основных барьеров для украинцев стала проблема незнания языка.