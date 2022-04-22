Беженкам с Украины предложили работу в публичных домах Европы

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Публичные дома Европы предложили работу беженкам с Украины,
заявили представители латвийского цента «Марта», защищающие права женщин.
Проституция в Латвии является легализованной деятельностью,
передает Argumenti.ru. Для получения работы в публичном
доме не требуется соблюдать много условий. Достаточно быть совершеннолетней,
иметь жилье и справку о состоянии здоровья.
«Женщины, работающие с
жертвами сексуальной эксплуатации, говорят, что четко можно сказать, в какой
части мира неблагополучная ситуация, и именно в этих странах женщины работают в
публичных домах, и нуждаются, чтобы их спасали от сексуального рабства», —
сообщила руководитель центра «Марта» Илута Лаце.
Поток беженцев с Украины в европейские страны обнажил слабые
места в системе защиты прав человека. Центр «Марта» призвал министерство
внутренних дел Латвии как можно быстрее принять меры, чтобы ввести суровые
наказания для покупателей секс-услуг.