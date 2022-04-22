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    Беженкам с Украины предложили работу в публичных домах Европы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Беженкам с Украины предложили работу в публичных домах Европы

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    pixabay.com/PD

    Публичные дома Европы предложили работу беженкам с Украины,
    заявили представители латвийского цента «Марта», защищающие права женщин.

    Проституция в Латвии является легализованной деятельностью,
    передает Argumenti.ru. Для получения работы в публичном
    доме не требуется соблюдать много условий. Достаточно быть совершеннолетней,
    иметь жилье и справку о состоянии здоровья.

    «Женщины, работающие с
    жертвами сексуальной эксплуатации, говорят, что четко можно сказать, в какой
    части мира неблагополучная ситуация, и именно в этих странах женщины работают в
    публичных домах, и нуждаются, чтобы их спасали от сексуального рабства», —
    сообщила руководитель центра «Марта» Илута Лаце.

    Поток беженцев с Украины в европейские страны обнажил слабые
    места в системе защиты прав человека. Центр «Марта» призвал министерство
    внутренних дел Латвии как можно быстрее принять меры, чтобы ввести суровые
    наказания для покупателей секс-услуг.

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