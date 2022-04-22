Беженкам с Украины предложили работу в публичных домах Европы

«Женщины, работающие с

жертвами сексуальной эксплуатации, говорят, что четко можно сказать, в какой

части мира неблагополучная ситуация, и именно в этих странах женщины работают в

публичных домах, и нуждаются, чтобы их спасали от сексуального рабства», —

сообщила руководитель центра «Марта» Илута Лаце.