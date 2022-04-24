Беженка из Изюма рассказала о зверствах ВСУ против мирного населения

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Вооруженные силы Украины обстреливают своих же соотечественников. Об этом
рассказала беженка Инна в интервью для РИА Новости.
После начала спецоперации она покинула свой родной город Изюм и
отправилась в Купянск, который сейчас контролируется российской армией. Женщина рассказала,
как бойцы РФ помогают людям. С ее мнением согласилась и другая украинка.
«Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют»,
— отметила Людмила.
Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факт
обстрела мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщил телеканал «360».
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