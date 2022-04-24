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    Беженка из Изюма рассказала о зверствах ВСУ против мирного населения

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Беженка из Изюма рассказала о зверствах ВСУ против мирного населения

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     Федеральное агентство новостей

    Вооруженные силы Украины обстреливают своих же соотечественников. Об этом
    рассказала беженка Инна в интервью для РИА Новости.

    После начала спецоперации она покинула свой родной город Изюм и
    отправилась в Купянск, который сейчас контролируется российской армией. Женщина рассказала,
    как бойцы РФ помогают людям. С ее мнением согласилась и другая украинка.

    «Украинцы стреляли все время по Изюму. Во все дома. И до сих пор стреляют»,
    — отметила Людмила.

    Ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует факт
    обстрела мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщил телеканал «360».

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