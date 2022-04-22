Беженка из Донбасса на всю страну поблагодарила бизнесмена Евгения Пригожина за подаренный дом в Петербурге

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Беженка из Донецкой Народной Республики Ирина получила в дар дом в
пригороде Санкт-Петербурга от предпринимателя Евгения Пригожина. Об этом она
рассказала в эфире программы «Поле чудес» на Первом канале.
Женщина пришла на передачу в качестве участницы второй тройки игроков. Во время беседы с телеведущим она рассказала, что из Донецка ее вместе с семьей эвакуировали в Ростовскую область. Оттуда беженцы перебрались в Северную столицу.
«Нам Пригожин Евгений Викторович подарил небольшой красивый
домик. За что ему большое спасибо», — рассказала эвакуированная женщина.
Ирина добавила, что в Донецке она работала учительницей начальных классов. На передачу пришли ее дети, которые порадовали зрителей подготовленными номерами.
Поезд с пятью многодетными семьями из Донецка и Макеевки прибыл в Петербург 25 марта. Беженцы получили в подарок от Пригожина дома в городе Ломоносове, находящемся вблизи Финского залива.