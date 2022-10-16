Беженец с Украины пожаловался на трудности после переезда в Канаду

Украинский беженец Зограб Демергян пожалел о решении перебраться в Канаду, так как столкнулся со сложностями с освоением в чужой стране.
Мужчина переехал в провинцию Ньюфандлер и Лабрадор вместе с женой и пасынком в сентябре. Демергян — IT-специалист, и возлагал большие надежды на трудоустройство и поиск жилья. однако он и его семья вынуждены жить во временном жилье, сам мужчина так и не смог найти «серьезную работу».
«Мы сидим в отеле и просто смотрим друг на друга. Каждый день в отеле я занимаюсь тем, что провожу 12 часов за своим ноутбуком в поисках работы», — признался Демергян в беседе с CBC.
Переезд именно в Канаду был мотивирован тем, что страна предоставляла программу специальных виз для украинцев, а также обещание более спокойной жизни и перспективы трудоустройства. Для переезда Демергян взял кредит, но из-за того что он так и не смог найтиработу, первый платеж уже просрочен.
«Гостеприимство не покроет мои расходы на жизнь. Я не прошу бесплатного жилья, я не прошу бесплатных денег. Все, что я прошу, это работу, за которую платят, как у обычных людей», — отметил украинец.