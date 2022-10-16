Беженец с Украины пожаловался на трудности после переезда в Канаду

Переезд именно в Канаду был мотивирован тем, что страна предоставляла программу специальных виз для украинцев, а также обещание более спокойной жизни и перспективы трудоустройства. Для переезда Демергян взял кредит, но из-за того что он так и не смог найтиработу, первый платеж уже просрочен.