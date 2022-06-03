Беженец из Одессы планирует вернуться домой, потому что украинцы «надоели всем» в ЕС

К примеру, в Чехии находятся уже порядка 300 тысяч украинских беженцев. Кроме того, с февраля 2022 года власти страны не приняли под временную защиту около 1400 переселенцев из-за наличия иностранного гражданства или незаконного нахождения на территории страны до начала событий на Украине.