Украинских беженцев в Европе стало так много, что гуманитарные центры не справляются с нагрузкой и вынуждены отказывать переселенцам в помощи. Это вынуждает беженцев возвращаться на родину.
К примеру, в Чехии находятся уже порядка 300 тысяч украинских беженцев. Кроме того, с февраля 2022 года власти страны не приняли под временную защиту около 1400 переселенцев из-за наличия иностранного гражданства или незаконного нахождения на территории страны до начала событий на Украине.
«Везде и всем надоели украинцы, жилья нет, помощь от дружественных государств постепенно сокращается, отменяется. В последние недели я всерьез задумываюсь о том, чтобы возвращаться домой», — приводит слова 56-летнего жителя Одессы «Московский комсомолец».
Помимо Чехии, сворачивать различные гуманитарные программы помощи беженцам начинают в Болгарии, Польше и Германии. Страны вроде Италии, Испании или Франции помогают беженцам лишь в первые 2–3 месяца, а дальше украинцы должны строить свою жизнь самостоятельно.
Помимо отказов в оказании помощи со стороны властей европейских стран, украинские беженцы столкнулись и со сложностями в содержании личных автомобилей в Европе. Огромные расходы вынуждают беженцев продавать свои машины, сообщает «Царьград».
Спецоперация ВС РФ на Украине началась по поручению президента России Владимира Путина. Он называл ее главной целью защиту мирных жителей Донбасса от угнетения киевскими властями.