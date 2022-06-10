Бежавший из Северодонецка полковник СБУ опозорился забытым дома видео в стрингах

Стало известно о скандале с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Сергеем Самошенко. Он сбежал из Северодонецка, однако оставил пикантное видео, где мужчина облачен в женские стринги.
Отмечается, что военный покинул город, как только к населенному пункту подошли российские войска. Он опозорился, забыв дома флешку с интимными кадрами. После этого в открытый доступ попала запись, как Самошенко раздевается до белья и оказывается в женских стрингах.
Кроме неоднозначных видео у полковника дома нашли секретные документы СБУ. Самошенко являлся руководителем второго отдела защиты национальной государственности Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.