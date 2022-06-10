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Бежавший из Северодонецка полковник СБУ опозорился забытым дома видео в стрингах

Бежавший из Северодонецка полковник СБУ опозорился забытым дома видео в стрингах
unsplash.com/PD

Стало известно о скандале с полковником Службы безопасности Украины (СБУ) Сергеем Самошенко. Он сбежал из Северодонецка, однако оставил пикантное видео, где мужчина облачен в женские стринги.

Отмечается, что военный покинул город, как только к населенному пункту подошли российские войска. Он опозорился, забыв дома флешку с интимными кадрами. После этого в открытый доступ попала запись, как Самошенко раздевается до белья и оказывается в женских стрингах.

Кроме неоднозначных видео у полковника дома нашли секретные документы СБУ. Самошенко являлся руководителем второго отдела защиты национальной государственности Управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

СБУ стринги Украина
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