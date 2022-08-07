Бежавший из России Максим Галкин поддержал Софию Ротару после ее слов об Украине

Перебравшийся в Израиль юморист Максим Галкин поддержал певицу Софию Ротару, которая долгое время не выходила на связь с поклонниками, но недавно сделала объявление.
В свой юбилей Ротару опубликовал в соцсети пост, в котором рассказала, что сейчас живет на малой родине в селе Маршинцы. Певица считает родную деревню местом силы.
«В этот день вместе с вашими теплыми поздравлениями и словами поддержки хочу обратиться с просьбой поддержать тех, кому сейчас тяжело», — написала Ротару, добавив, что она молиться за благополучие Украины.
Певицу поддержали не только поклонники, но и некоторые известные люди. Подписчикам удалось вычислить, что Максим Галкин не остался в стороне и поставил сердечко под постом Ротару.