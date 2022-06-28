Бежавший из России Алексей Панин оскорбил Боярского из-за слов о спецоперации

Сбежавший из РФ актер Алексей Панин в личном Telegram-канале высказался с критикой в адрес российских артистов, поддержавших проведение спецоперации по защите Донбасса. В этот раз негативное заявление было адресовано Михаилу Боярскому.
В очередном высказывании Панин сделал особый акцент на звездах из Санкт-Петербурга, которые отказались поддерживать его точку зрения о проведении спецоперации на Украине. Так, актер сначала оскорбил Михаила Боярского, а далее обратился к Андрею Федорцову и Алексею Нилову.
Отметим, после начала специальной военной операции на Украине Панин покинул Россию и отправился жить в Испанию. По сей день актер позволяет себе делать резкие высказывания в адрес соотечественников и российского руководства.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.