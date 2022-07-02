Бежавший из РФ Панин заявил, что на премьеру его фильма попадут только «адекватные» россияне

Сбежавший из России скандальный актер Алексей Панин заявил, что на премьере его нового фильма «Я вернулся» будет присутствовать небольшое количество россиян. Соответствующее сообщение появилось в личном Telegram-канале артиста.
Как заявил Панин, на премьере его кинокартины будут присутствовать только «адекватные» люди из России.
Вероятнее всего, актер подразумевал сограждан, которые так же, как он, открыто критикуют спецоперацию по защите Донбасса. При этом Панин активно выступает с поддержкой Киева, ориентируясь на украинского зрителя.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Панин занял антироссийскую позицию. Он неоднократно негативно высказывался о действиях российского руководства, после чего покинул территорию страны.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что Панин снял фильм про бандитов, исполнив главную роль.