Бежавшая из России Наргиз вынуждена выступать в барах в США

Певица Наргиз Закирова, лишившаяся всех концертов в России, перебралась в США. Однако из-за невостребованности за рубежом, артистка вынуждена выступать в обычных барах, передает издание «Solenka.info».
О том, что певица теперь поет в обычных питейных заведениях в США, порталу рассказал журналист Роман Черницин. Он напомнил, что Наргиз стала популярной именно благодаря России — слава пришла к ней после шоу «Голос» и дальнейшего сотрудничества с Фадеевым.
До этого времени Наргиз зарабатывала на жизнь тем же, что и сейчас — выступала в американских барах.