Бежавшая из России Наргиз вынуждена выступать в барах в США

О том, что певица теперь поет в обычных питейных заведениях в США, порталу рассказал журналист Роман Черницин. Он напомнил, что Наргиз стала популярной именно благодаря России — слава пришла к ней после шоу «Голос» и дальнейшего сотрудничества с Фадеевым.