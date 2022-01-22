Безграмотность Бербок в Германии назвали «катастрофой и позором»

Визит главы МИД ФРГ Анналены Бербок в Киев обернулся громким скандалом в Германии. Об этом пишет немецкий журналист Даниэль Бауэр.

Столицу Украины новоиспеченный министр иностранных дел Германии посетила 17 января. Там она провела встречу с главой Незалежной Владимиром Зеленским и украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Во время этих переговоров Анналена Бербок продемонстрировала не только полное отсутствие профессионализма, но и абсолютную безграмотность, за что и столкнулась с жесткой критикой у себя на родине.

Как сообщает немецкий журналист Даниэль Бауэр, визит Бербок в Киев обернулся «катастрофой и позором» для Германии. И первыми обратили внимание на этот конфуз не оппозиционные главе МИД ФРГ политические силы или журналисты, а простые блогеры и их подписчики в Сети. Они высмеяли дипломата за огромное количество ошибок, допущенных во время пресс-конференции, и пришли в ужас от ее заявления о роли Берлина в украинском кризисе, пишет ФАН.

«Больше всего их задели слова, которые она перекрутила и перепутала в Киеве. Как можно спутать слова «дней» и «лет», «дождь» и «интенсивный»? Но это еще цветочки. В какой-то момент она сказала: «Когда Германия натворила весь этот ужас на Украине, поэтому ФРГ теперь навеки с Украиной», – подчеркнул Бауэр.

Судя по всему, Анналена Бербок даже не отдает себе отчет в том, что возложила на Германию ответственность за госпереворот 2014 года в Киеве. И эта ошибка, по мнению журналиста, еще очень дорого обойдется Берлину, когда на Украине придут к власти люди, развенчающие мифы о майдане и революции достоинства.

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