«Бездомный» сбежал с ноутбуком за 118 тыс. рублей, который купила приютившая его москвичка

Жительница Москвы приютила в квартире своей дочери якобы бездомного мужчину, с которым познакомилась в Интернете. Желая помочь с работой, женщина купила ему ноутбук за 118 тысяч рублей. В качестве «благодарности» новый знакомый сбежал вместе с дорогой техникой, рассказывает Baza.
История началась еще в мае текущего года. Москвичка познакомилась в Сети с мужчиной, с которым вскоре начала активно переписываться. По ходу разговора выяснилось, что альфонс повредил ногу во время пожара и уже больше года находится в больнице.
После «выписки» мужчина предложил сходить на свидание, во время которого поведал новой знакомой о том, что из-за всех напастей ему теперь негде жить. Женщина сжалилась и поселила москвича в пустующей квартире своей дочери. Вскоре выяснилось, что альфонс раньше якобы работал рекламщиком и монтировал видео, и добродушная россиянка принесла ему свой старый компьютер.
Спустя еще некоторое время мужчина попросил «помощницу» купить ему ноутбук помощнее. Получив гаджет за 118 тысяч рублей, альфонс сообщил, что останется в квартире до конца июля и даже пообещал заплатить за проживание. В назначенный день он действительно съехал, прихватив с дорогой «подарок».
Осознав, что ее обманули, женщина тут же обратилась в полицию. Теперь правоохранители устанавливают личность «бездомного» и его местонахождение.