«Бездомный» сбежал с ноутбуком за 118 тыс. рублей, который купила приютившая его москвичка

После «выписки» мужчина предложил сходить на свидание, во время которого поведал новой знакомой о том, что из-за всех напастей ему теперь негде жить. Женщина сжалилась и поселила москвича в пустующей квартире своей дочери. Вскоре выяснилось, что альфонс раньше якобы работал рекламщиком и монтировал видео, и добродушная россиянка принесла ему свой старый компьютер.