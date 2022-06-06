Бездомные собаки покусали депутата в Томске

Агрессивные собаки совершили нападение в Томске. От них пострадал городской депутат. Он сам рассказал об инциденте в своем Telegram-канале.
Политик шел по улице мимо стройки. В том районе уже около десяти лет живут три собаки. Животные ранее считались безобидными.
Мужчина попытался сбежать, но упал, после чего псы стали кусать его. Депутат опубликовал фотографии с окровавленной ногой. Он предположил, что от старости у животных «крыша поехала».
Недавно агрессивные собаки напали на школьника в бурятском селе. Владелец животных заявил, что его питомцы не могли этого сделать, потому что находились на территории частного дома, сообщил сайт «360».