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Бездомные собаки покусали депутата в Томске

Бездомные собаки покусали депутата в Томске
pexels.com

Агрессивные собаки совершили нападение в Томске. От них пострадал городской депутат. Он сам рассказал об инциденте в своем Telegram-канале.

Политик шел по улице мимо стройки. В том районе уже около десяти лет живут три собаки. Животные ранее считались безобидными.

Мужчина попытался сбежать, но упал, после чего псы стали кусать его. Депутат опубликовал фотографии с окровавленной ногой. Он предположил, что от старости у животных «крыша поехала». 

Недавно агрессивные собаки напали на школьника в бурятском селе. Владелец животных заявил, что его питомцы не могли этого сделать, потому что находились на территории частного дома, сообщил сайт «360».

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RusNewsToday24
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