Без прошлого нет будущего: военно-историческое общество России представит новые уникальные проекты на ПМЭФ

Сюда, на форум, мы привезли часть выставки под названием «Календарь деяний Петра». Это большая мультимедийная выставка, запущенная нами в июне в Москве. Дальше мы ее повезем по регионам России: Новосбирск, Омск, Екатеринбург. Выставка рассказывает об основных вехах деяний Петра I, его личности. Все это в мультимедийной форме. Для нас это — стабильный опыт. Мы делали уже много таких выставок, возили по всей стране. В прошлом году она называлась «Герои и подвиги». (…) Она проехала по множеству регионов страны и продолжает ездить.