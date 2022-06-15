Без прошлого нет будущего: военно-историческое общество России представит новые уникальные проекты на ПМЭФ

Интерес россиян к истории заметно вырос за последние годы. Как отметила заместитель исполнительного директора Российского военно-исторического общества (РВИО) Александра Коновченко в комментарии изданию «Народные Новости», входящему в Медиагруппу «Патриот», это связано с текущими геополитическими событиями, интересом к теме президента России и другими факторами. Стэнд РВИО был представлен на площадке ПМЭФ-2022.
— Расскажите, пожалуйста, чем занимается РВИО.
— Деятельность РВИО очень многогранна. Мы специально использовали большой экран, чтобы продемонстрировать разные направления нашей деятельности. Тут и наша монументальная деятельность — создание всеми узнаваемых памятников, таких как Ржевский мемориал, памятник Александру Невскому. Также мы презентуем будущий памятник, который создадим в Ленинградской области: огромный мемориал жертвам среди мирного населения, погибших от рук нацистов в Великой Отечественной войне.
Мы презентуем свою издательскую деятельность, большие патриотические проекты: форумы, поисковые экспедиции, фильмы. Пытаемся максимально представить общественности нашу деятельность, познакомить с ней людей.
— Какая категория россиян, на ваш взгляд, больше всего интересуется историей?
— Вопрос в том, как правильно преподнести историю так, чтобы она была интересна разным людям. Конечно, в последние годы интерес к истории существенно увеличился. «Без прошлого нет будущего» — подобные формулы у всех на слуху, это уже притча во языцех. На это оказал влияние и сам президент России, который в последнее время постоянно высказывается на исторические темы. Последние события по воссоединению русских земель на это тоже повлияли.
Для нас критически важно интересно преподнести историю для всех групп населения. Для детей это игровая форма, военно-исторические лагеря, когда они пропускают через себя какие-то образы, истории. Для взрослых, например, мы презентуем свой лекторий «Достоевский», где очень много исторических лекций. Многие его хвалят: там можно прослушать и увидеть удивительные анимационные ролики, посвященные любому периоду российской истории. Мы приглашаем всех! Замечаем, что в метро люди зачастую просто заслушиваются и не успевают выходить на своих станциях.
Сюда, на форум, мы привезли часть выставки под названием «Календарь деяний Петра». Это большая мультимедийная выставка, запущенная нами в июне в Москве. Дальше мы ее повезем по регионам России: Новосбирск, Омск, Екатеринбург. Выставка рассказывает об основных вехах деяний Петра I, его личности. Все это в мультимедийной форме. Для нас это — стабильный опыт. Мы делали уже много таких выставок, возили по всей стране. В прошлом году она называлась «Герои и подвиги». (…) Она проехала по множеству регионов страны и продолжает ездить.
— Кто чаще всего подходит к стенду? Какие вопросы в основном звучат?
— Здесь, на площадке ПМЭФ, подходят совершенно разные люди. Молодежь берет книжки, смотрит. Это очень любопытно. Конечно, подходят и предприниматели. Мы всем предлагаем пожертвовать на новый памятник — мемориал мирным жителям, который создается прямо сейчас. Мы так уже делали с Ржевским мемориалом. Большая часть средств на этот памятник была собрана благодаря народным пожертвованиям. Всех к этому призываем!
Добавим, главной темой ПМЭФ-2022 станет поиск новых возможностей в изменившемся мире. В нем примут участие представители более 90 стран. Основная деловая программа разделена на четыре тематических направления: глобальная и российская экономика, социальная, технологическая повестка, развитие человеческого потенциала. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.