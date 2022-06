Бейонсе снялась для Vogue и анонсировала выход нового альбома

Бейонсе

Певица Бейонсе снялась для британского Vogue и появилась на обложке. В фотосессии для журнала, автором которой стал фотограф Рафаэль Паваротти, певица позирует на коне в длинном черном платье и шляпе из перьев.

На других фото она появилась в золотом пальто, расшитом кристаллами Swarovski, образ дополнили объемные золотые серьги. Певица также позирует в блестящих легинсах и корсете, которые дополняет головной убор из перьев.

Сегодня Бейонсе объявила в инстаграме* дату выхода своего седьмого альбома под названием Renaissance, который станет первым за шесть лет. Первая часть новой пластинки выйдет 29 июля.

В 2018 году певица выпустила совместную пластинку Everything is love со своим мужем Джей-Зи. Позже певица записала несколько синглов, в том числе саундтрек к фильму “Король лев”, который вышел в 2019 году. А ее песня Be alive, которая стала саундтреком к фильму об отце сестер-теннисисток Уильямс “Король Ричард”, в этом году была номинирована на премию “Оскар”.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией