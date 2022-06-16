Бейонсе снялась для Vogue и анонсировала выход нового альбома

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]
Бейонсе
Певица Бейонсе снялась для британского Vogue и появилась на обложке. В фотосессии для журнала, автором которой стал фотограф Рафаэль Паваротти, певица позирует на коне в длинном черном платье и шляпе из перьев.
На других фото она появилась в золотом пальто, расшитом кристаллами Swarovski, образ дополнили объемные золотые серьги. Певица также позирует в блестящих легинсах и корсете, которые дополняет головной убор из перьев.
Сегодня Бейонсе объявила в инстаграме* дату выхода своего седьмого альбома под названием Renaissance, который станет первым за шесть лет. Первая часть новой пластинки выйдет 29 июля.
В 2018 году певица выпустила совместную пластинку Everything is love со своим мужем Джей-Зи. Позже певица записала несколько синглов, в том числе саундтрек к фильму “Король лев”, который вышел в 2019 году. А ее песня Be alive, которая стала саундтреком к фильму об отце сестер-теннисисток Уильямс “Король Ричард”, в этом году была номинирована на премию “Оскар”.
*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией
Источник
Vogue
Фото
Vogue