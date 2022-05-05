Бестселлер Samsung Galaxy A72 получил One UI 4.1

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Несколько месяцев назад очень популярный смартфон-бестселлер Samsung Galaxy A72 получил обновление One UI 4.0 на базе Android 12 в России, которое добавило множество новых функций в это популярное устройство среднего класса. Теперь пришла очередь оболочки One UI 4.1, которая изначально вышла в Бразилию, но скоро появится в остальных регионах мира.

Обновление имеет номер версии A725MUBU4BVC1, а его размер составляет 1,2 ГБ. Он содержит исправление безопасности от марта 2022 года. Это несколько странно, поскольку для других своих смартфонов компания Samsung уже выпустила майское обновление безопасности.





One UI 4.1 приносит с собой ряд обновлённых встроенных приложений. Также обновление содержит улучшения программного обеспечения для камеры, исправления различных ошибок и повышения стабильности работы операционной системы.

Выпущенный в 2021 году Samsung Galaxy A72 оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super AMOLED разрешением Full-HD+. Он получил 64-мегапиксельную основную камеру с дополнительными модулями разрешением 8, 12 и 5 Мп. Спереди установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. Он оснащен однокристальной системой Snapdragon 720G, имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство получило аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.