Беспрецедентный обстрел Донецка: военкор показал видео после ударов РЗСО «Смерч» и «Ураган» по роддому

Украинские формирования устроили массированный обстрел Донецка, под огнем оказались жилые дома, больница, роддом. Военкор “Народных Новостей” показал видео с места событий, передает Telegram-канал ДонеZкий.
Удары по городу наносятся из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Такого мощного по плотности и продолжительности обстрела не было с самого начала СВО, отмечают местные жители.
По предварительным данным, за два часа по городу было выпущено более 300 ракет. Снаряды попали в больницу Вишневского и отделение роддома.
По последним данным, число пострадавших в результате обстрелов от 13 июня возросло до 18 человек. Также известно, что пять человек, в том числе ребенок, погибли при атаке с украинских позиций.