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Беспрецедентный обстрел Донецка: военкор показал видео после ударов РЗСО «Смерч» и «Ураган» по роддому

Беспрецедентный обстрел Донецка: военкор показал видео после ударов по роддому
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

Украинские формирования устроили массированный обстрел Донецка, под огнем оказались жилые дома, больница, роддом. Военкор “Народных Новостей” показал видео с места событий, передает Telegram-канал ДонеZкий.

Удары по городу наносятся из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Ураган». Такого мощного по плотности и продолжительности обстрела не было с самого начала СВО, отмечают местные жители.

Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости
Дмитрий Астрахань / Народные Новости

По предварительным данным, за два часа по городу было выпущено более 300 ракет. Снаряды попали в больницу Вишневского и отделение роддома.

По последним данным, число пострадавших в результате обстрелов от 13 июня возросло до 18 человек. Также известно, что пять человек, в том числе ребенок, погибли при атаке с украинских позиций.

Донецк обстрел
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