Бесплатный проезд и новые выплаты: на какие льготы могут рассчитывать ветераны в России

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Несколько категорий пожилых граждан в России освобождают от оплаты коммунальных услуг, сообщает PRIMPRESS. Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала «Народным Новостям», на какие льготы и выплаты могут рассчитывать ветераны в РФ.
Отмечается, что новые льготы коснутся граждан, так или иначе связанных с событиями Великой Отечественной войны. Такие меры вводят все больше регионов, и сейчас об этом объявили власти Мурманской области: ветераны и граждане, к ним приравненные, с мая полностью освобождаются от оплаты услуг ЖКХ.
Депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала «Народным Новостям», что в Федеральном законе «О ветеранах» перечислены все имеющиеся льготы для этой категории граждан. При этом каждый регион вправе включать свои льготы для ветеранов.
«У отдельных регионов есть такие льготы, как бесплатный проезд на общественном транспорте, на пригородном ж/д транспорте, освобождение от оплаты коммунальных услуг. Уже сегодня действуют льготы при оплате налога на землю. Каждый регион старается обеспечить необходимую поддержку этой категории граждан», — рассказала депутат.
Ранее «Народные Новости» писали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате ветеранам Великой Отечественной войны из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также проживающие на освобожденных территориях Украины по 10 тысяч рублей.