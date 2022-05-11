Бесплатный проезд и новые выплаты: на какие льготы могут рассчитывать ветераны в России

Отмечается, что новые льготы коснутся граждан, так или иначе связанных с событиями Великой Отечественной войны. Такие меры вводят все больше регионов, и сейчас об этом объявили власти Мурманской области: ветераны и граждане, к ним приравненные, с мая полностью освобождаются от оплаты услуг ЖКХ.