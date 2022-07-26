Бесплатформенный инерциальный блок, аварийная защита двигателей и алюминиевый сплав 1580. Генеральный директор РКЦ «Прогресс» рассказал о новейшей ракете «Салют-5»

Генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов рассказал о создании ракеты-носителя «Союз-5». Оказалось, что в ней будет немало нового. Так, например, баки ракеты будут изготовлены из алюминиевого сплава 1580 — и только за счет него прирост массы выводимой полезной нагрузки на орбиту увеличится до нескольких сотен килограммов.

На «Союз-5» впервые будет установлен бесплатформенный инерциальный блок (БИБ), Дмитрий Баранов рассказал, в чем его особенность. «Инновационность прибора БИБ заключается в том, что он построен на волоконно-оптических гироскопах. Волоконно-оптический гироскоп — это оптико-электронный прибор для изменения абсолютной относительно инерциального пространства угловой скорости. Прибор БИБ выполняет построение на борту ракеты-носителя в точке старта требуемой системы координат и сохранение положения стартовой системы координат в инерциальном пространстве все время полета. Также БИБ определяет положение ракеты-носителя относительно этой системы координат и выдает в систему управления информацию об углах поворота ракеты, а именно углах тангажа, рыскания и вращения. Преимущества БИБ по сравнению с ранее применявшимся комплексом командных приборов заключаются в малых габаритах и массе, небольшом потреблении энергии и отсутствии подвижных механических элементов, сложных в изготовлении», — сказал Дмитрий Баранов.



Так выглядит бак горючего для «Союз-5»

На «Союз-5» будет использоваться система аварийной защиты двигателей и на первой, и на второй ступенях. В данный момент завершается ее проектирование, а дочернее предприятие РКЦ «Прогресс» — Научно-производственное объединение автоматики — приступает к изготовлению опытных образцов и проведению автономных испытаний приборов.

«Для отработки системы конструкторами запланированы два вида испытаний. Один вид будет проведен при огневых испытания двигателя РД-171МВ в Научно-производственном объединении Энергомаш и двигателя РД-0124МС в Конструкторском бюро химавтоматики [входит в Роскосмос]. Другой — при огневых стендовых испытаниях блока первой и второй ступени ракеты-носителя «Союз-5» в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности [входит в Роскосмос]», — рассказал Дмитрий Баранов.

«Система аварийной защиты двигателей РД-171МВ и РД-0124МС будет применяться впервые. По сути, она будет состоять из трех вычислительных машин (одна на первой ступени и две на второй ступени), которые будут работать по сложным алгоритмам, созданными организациями-разработчиками двигателей. Система будет функционировать на протяжении всей работы двигателя и контролировать работу двигателей на протяжении всего полета ракеты-носителя», — добавил он.

Что касается стартовой площадки, то запускать «Союз-5» будут с Байконура, со стартового стола, который ранее использовался для пусков украинских ракет «Зенит». «Этот стартовый стол подразумевает прием, установку и пуск с него ракеты-носителя в автоматизированном режиме, без проведения ручных операций. Это, в свою очередь, накладывает ограничения на количество связей ракеты с наземным оборудованием. Данный подход существенно сокращает количество связей «земля-борт», что предполагает отказ от релейных связей, и, как следствие, облегчение бортовой кабельной сети, уменьшение количества приемо-передающей преобразующей бортовой аппаратуры», — рассказал гендиректор РКЦ «Прогресс».

Напомним, вчера Роскосмос заявил об успешном испытании кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для «Союз-5».