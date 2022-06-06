Беспилотными самосвалами «КАМАЗ» уже заинтересовались разные страны

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" ]



В пресс-службе «КАМАЗа» сообщили о том, что беспилотными самосвалами «КАМАЗ» уже заинтересовались в странах БРИКС и СНГ, на которые планирует выйти производитель со своими новинками.

Несколько предприятий угольной отрасли уже проявили интерес к горным российским беспилотникам, а также выразили свою готовность стать площадкой для тестирования и эксплуатации большегрузных карьерных самосвалов.

Ранее ПАО «КАМАЗ» и ГК «Цифра» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется оснастить роботизированные горные самосвалы отечественной системой диспетчеризации автономной техники. После этого беспилотные карьерные самосвалы «КАМАЗ» отправятся работать на горные предприятия.





Подписи под документом поставили директор по цифровой трансформации ПАО «КАМАЗ» Эльдар Шавалиев и генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачёв. Соглашение подписано на конференции «ЦИПР-2022» в Нижнем Новгороде

Стороны будут обмениваться опытом по эксплуатации автономной техники и по управлению производством, практиками для эффективной реализации задач, а также проводить совместные семинары и конференции для получения качественной экспертизы при реализации проектов.

В конце мая «КАМАЗ» начал сборку кабин для «Компасов» с отечественными деталями.