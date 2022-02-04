Беспилотный трамвай скоро может появиться в Коломне

Развитие транспортного комплекса Подмосковья можно рассматривать отдельно от транспортного комплекса столицы. И будущее, несомненно, за беспилотным транспортом.

Такое мнение высказал в беседе с «Радио 1» президент Московского областного транспортного союза Борис Винокуров. Развитие беспилотного транспорта он назвал перспективным направлением для региона. В частности, в Коломне может появиться беспилотный трамвай.

«В Коломне может появиться беспилотный трамвай. И, скорее всего, появится. Там очень хорошая структура перевозок, очень хорошее поле обозрения. Я думаю, мы ещё покатаемся в этом трамвае», — сказал Винокуров.

Собеседник «Радио 1» отметил, что во всем мире уже работают беспилотные автомобили и поезда, так что появление беспилотного транспорта в Московской области — дело недалекого будущего.

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