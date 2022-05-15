Беспилотник снял на видео момент удара ВС РФ по командному пункту ВСУ у Золотого

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Артиллерия ВС РФ нанесла сокрушительный удар по командному пункту ВСУ в районе города Золотое в ЛНР.
Беспилотник снял на видео момент уничтожения военного объекта украинских силовиков. Отмечается, что корректировка огня артиллерии осуществлялась расчетом БПЛА. После получения точных координат цели был нанесен удар, передают «Известия».
На обнародованных кадрах можно увидеть бронетехнику, а также оборонительные позиции и огневые точки ВСУ. Отмечается, что именно с этих позиций украинцы обстреливали населенных пункты с мирными жителями.
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