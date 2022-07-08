«Бесконечные взрывы»: видео пожара на складе боеприпасов в Шахтерске попало в Сеть

Склад боеприпасов загорелся в Шахтерске Донецкой Народной Республики после ночного обстрела со стороны Украины. РИА Новости опубликовали видеоролик, на кадрах которого хорошо виден масштаб происшествия.
Украинские Вооруженные силы совершили ракетный обстрел Шахтерска в ночь на 8 июля. Вследствие попадания снарядов загорелся местный склад боеприпасов, а его содержимое начало детонировать. Взрывающиеся боеприпасы разлетаются в радиусе пяти-шести километров.
Как отметила местная жительница по имени Олеся, после одного мощного взрыва, последовала целая серия, которая продолжается до сих пор.
«Я первый раз услышала один взрыв, а дальше все больше, и больше. И так до утра, бесконечно. На данный момент что-то там еще взрывается», — рассказал женщина.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.