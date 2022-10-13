Бешеный спрос на GeForce RTX 4090 в Китае. Первую партию раскупили мгновенно, цены взлетели, в очереди на покупку – более 55 000 человек

Вчера стартовали продажи GeForce RTX 4090, и сразу стало понятно, что эта видеокарта – хит. Спрос, конечно, разнится в зависимости от региона, но в том же Китае он просто бешеный.





Первую партию Founders Edition в официальном магазине на площадке JD.com размели за считанные секунды. Следующая партия поступит в продажу 16 октября, но в очереди на данный момент уже более 55 000 человек. И это только на одной площадке, и только в очереди за Founders Edition.



Почти 56 000 человек готовы купить RTX 4090 Founders Edition на одной только площадке JD.com

Ажиотаж, естественно, подстегнул цены. В Китае официальная стоимость GeForce RTX 4090 Founders Edition составляет 13 000 юаней (1810 долларов), но сейчас цена взлетела до 17 000 юаней (2370 долларов). Естественно, речь в данном случае не об официальном магазине Nvidia, а о сторонних площадках, которые, фактически, перепродают видеокарты.