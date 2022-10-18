Берлускони предупредил, что вступление Украины в НАТО приведет к «новой мировой войне»

Бывший премьер-министр, глава партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони считает, что вступление Украины в Североатлантический альянс может привести к мировой войне.
Обозреватели издания LaPresse узнали подробности выступления Берлускони на встрече с депутатами своей партии.
«Слишком часто мы слышим о действиях с ядерными бомбами. Да убережет нас Господь от этой опасности. Украина даже попросилась в НАТО. Если она вступит в НАТО, эта война станет войной мировой», — цитирует издание политика.
По словам Берлускони, ему удалось восстановить отношения с российским лидером Владимиром Путиным, они даже обменялись подарками и письмами с теплыми пожеланиями.