Берлинский лейбл CSAM разорвал контракт с народной артисткой России Анной Нетребко

После начала

24 февраля Россией спецоперации на территории Украины, одной из главных задач

которой является прекращение продолжавшегося последние восемь лет геноцида

мирного населения Донбасса со стороны ВСУ и боевиков украинских

националистических батальонов, граждане РФ за рубежом столкнулись с

беспрецедентной русофобией и дискриминацией. Многие наши соотечественники

лишились работы в Европе и США. Русскоязычным отказывают в предоставлении медицинской

помощи и обслуживании в различных организациях в ряде европейских государств.