Берлинский лейбл CSAM разорвал контракт с народной артисткой России Анной Нетребко

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Компания Centre Stage Artist Management (CSAM), штаб-квартира которой
располагается в Берлине, прекратила сотрудничество с российской оперной певицей
Анной Нетребко. Ее имя было исключено из списка артистов немецкого лейбла,
принадлежащего крупному музыкальному медиахолдингу Universal Music Group. Об этом сообщил интернет-ресурс Slipped Disc.
В течение
последних нескольких лет делами народной артистки Российской Федерации
занималась управляющий директор CSAM Джудит Нойхофф. Представители лейбла пока не делали
никаких официальных заявлений касательно разрыва контракта с Нетребко. Оперная
певица также никак не комментировала свою работу с немецкой компанией.
По данным
ряда информационных источников, муж Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов
по-прежнему продолжает работать с CSAM и Джудит Нойхофф. Напомним, компания
Universal Music 9 марта 2022 года сообщила об уходе с российского рынка в связи с
продолжающейся спецоперацией Вооруженных сил РФ по демилитаризации и
денацификации Украины. Известно, что Нетребко продолжает сотрудничество с
другим немецким брендом Deutsche Grammophon, который специализируется на
звукозаписи классической музыки.
После начала
24 февраля Россией спецоперации на территории Украины, одной из главных задач
которой является прекращение продолжавшегося последние восемь лет геноцида
мирного населения Донбасса со стороны ВСУ и боевиков украинских
националистических батальонов, граждане РФ за рубежом столкнулись с
беспрецедентной русофобией и дискриминацией. Многие наши соотечественники
лишились работы в Европе и США. Русскоязычным отказывают в предоставлении медицинской
помощи и обслуживании в различных организациях в ряде европейских государств.
Ранее
Нетребко отстранили от участия в спектаклях Баварской оперы в связи с тем, что
оперная дива «недостаточно дистанцировалась» от спецоперации РФ на Украине.
«Из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым», — отмечала Анна.
Она
подчеркивала ранее, что считает неприемлемым заставлять артистов и любых
общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать
свою Родину.
«Это должен быть свободный выбор каждого. Как
и многие мои коллеги, я не политик. Я музыкант, и моя цель — объединять людей,
преодолевая политические разногласия», — писала народная артистка России в
соцсетях.
Сотрудничество
с Нетребко также прекратила американская «Метрополитен опера». Партии примы в
постановке «Турандот» были отданы солистке Национальной оперы Украины Людмиле
Монастырской.