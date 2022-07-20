Протестующие могут пострадать, если их будут отдирать от асфальта полицейские. Об этом заявил председатель немецкого профсоюза правоохранителей в Берлине Бодо Пфальцграф.
Берлинская полиция отказалась отдирать от асфальта протестующих. Как утверждают СМИ, люди могут пострадать.
«При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы», — говорится в комментарии Пфальцграфа.
В Германии участились случаи протестов климатических активистов. Демонстранты приклеивают свои конечности к асфальту. Для этого они используют строительные смеси, которые быстро твердеют.