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Берлинская полиция отказалась отдирать от асфальта протестующих

Берлинская полиция отказалась отдирать от асфальта протестующих
CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Протестующие могут пострадать, если их будут отдирать от асфальта полицейские. Об этом заявил председатель немецкого профсоюза правоохранителей в Берлине Бодо Пфальцграф.

Берлинская полиция отказалась отдирать от асфальта протестующих. Как утверждают СМИ, люди могут пострадать.

«При выбивании зубилом могут быстро возникнуть травмы», — говорится в комментарии Пфальцграфа.

В Германии участились случаи протестов климатических активистов. Демонстранты приклеивают свои конечности к асфальту. Для этого они используют строительные смеси, которые быстро твердеют.

берлин Германия полиция
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RusNewsToday24
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