Берлин выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину

Подписывайтесь на новости RNT24 в
загрузка...
Заместитель генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ
Маркус Лаубенталь выступил против отправки тяжелых вооружений на Украину.
Речь идет о заявлении украинского дипломата в Берлине Андрея
Мельника, который напомнил о наличии на вооружении Германии около 400 боевых
машин пехоты Marder. Немецкий чиновник в интервью телеканалу ZDF отметил, что страна
и сама нуждается в этом оружии.
«Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых
военнослужащих, нам нужны системы вооружений», — уточнил Лаубенталь.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что возможности
Германии по поставкам оружия для ВСУ из резервов практически исчерпаны, пишет RT. В Киеве назвали это
заявление «большим разочарованием и горечью».
загрузка...