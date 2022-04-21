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    Берлин выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Берлин выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину

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    pixabay.com

    Заместитель генерального инспектора Вооруженных сил ФРГ
    Маркус Лаубенталь выступил против отправки тяжелых вооружений на Украину.

    Речь идет о заявлении украинского дипломата в Берлине Андрея
    Мельника, который напомнил о наличии на вооружении Германии около 400 боевых
    машин пехоты Marder. Немецкий чиновник в интервью телеканалу ZDF отметил, что страна
    и сама нуждается в этом оружии.

    «Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых
    военнослужащих, нам нужны системы вооружений», — уточнил Лаубенталь.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что возможности
    Германии по поставкам оружия для ВСУ из резервов практически исчерпаны, пишет RT. В Киеве назвали это
    заявление «большим разочарованием и горечью».

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