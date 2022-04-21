Берлин выступил против поставок тяжелого вооружения на Украину

Речь идет о заявлении украинского дипломата в Берлине Андрея

Мельника, который напомнил о наличии на вооружении Германии около 400 боевых

машин пехоты Marder. Немецкий чиновник в интервью телеканалу ZDF отметил, что страна

и сама нуждается в этом оружии.